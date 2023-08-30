Москва 30 августа 2023, 10:00 Школу на 550 мест построят на юго-западе Москвы Школу на 550 мест построят в Южном Бутове в Москве за счет городского бюджета Unsplash

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На юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово, построят школу на 550 мест. Здание возведут за счет средств из городского бюджета. Объект появится по адресу: улица Скобелевская, владение № 46. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«На земельном участке ориентировочной площадью 1,21 гектара планируется построить школу суммарной поэтажной площадью 15 730 квадратных метров», — рассказала она.

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На строительство образовательного учреждения выделят денежные средства из городского бюджета.

Классы сделают просторными и выполнят по всем новым стандартам. Кроме этого, в школе обустроят спортивный зал с современным инвентарем. На территории установят комплексы для занятий на свежем воздухе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе.