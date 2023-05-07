Москва 07 мая 2023, 11:21 Школу на 375 мест построят в районе Филевский Парк Образовательное учреждение на 375 учеников возведут в столичном районе Филевский Парк freepik.com

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На западе столицы планируют построить школу для обучения детей с пятого по девятый класс. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву.

В Москве в Багратионовском проезде на деньги, выделенные из городского бюджета, появится новая школа.

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Это будет четырехэтажное здание с кабинетами иностранного языка, естествознания и основ программирования.

Кроме того, в учебном заведении создадут зоны моделирования и конструирования, физического эксперимента, биолого-химического практикума, астрономии и астрофизики.

Обучающимся будут доступны разные лаборатории, в том числе физическая и биохимии, ИТ-полигон. Также ученики смогут заниматься в многофункциональном информационном библиотечном центре.

«В новой школе обустроят многофункциональный атриум, где будут проводить различные мероприятия. В дополнение к нему организуют технический центр, две артистические и кладовую», — рассказала Яковлева.

Возле объекта благоустроят территорию, установят спортивные площадки и разместят источники освещения.