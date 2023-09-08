Москва 08 сентября 2023, 15:03 Школу на 1,1 тысячи учеников построят на севере Москвы Школу на 1,1 тысячи учеников построят в Западном Дегунине на месте пустыря Сайт мэра и правительства Москвы

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Новую школу планируют построить в Москве на территории бывшего пустыря и склада в Западном Дегунине. Участок земли площадью 2,31 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 2,65 миллиарда рублей. Школа расположится рядом с Северо-Восточной хордой, между участками бывших промзон Автомоторная и Дегунино — Лихоборы.

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«Запланировано строительство современной школы общей площадью 22 тысячи квадратных метров, которую смогут посещать 1,1 тысячи учащихся», — подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Городского оператора или инвестора, который проведет реорганизацию территории, определят по итогам торгов.

Ранее стало известно, что физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами возведут на месте долгостроя на северо-востоке Москвы.