Москва 10 августа 2023, 16:32 Школу кадрового резерва для управленцев в образовании открыли в Москве В Школу кадрового резерва для управленцев в образовании в Москве зачислили 60 слушателей Сайт мэра и правительства Москвы

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В корпоративном университете заработала Школа кадрового резерва для управленцев в образовании. Благодаря этому для учебных организаций подготовят квалифицированных руководителей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Примерно 600 кандидатов на пост руководителя образовательных организаций участвовали в отборочных турах на поступление. Они демонстрировали навыки владения профкомпетенциями, необходимыми для принятия решений в сферах управления кадрами, ресурсами, результатами, процессами и информацией. А также претенденты показали видеопрезентацию и резюме. В итоге в Школу кадрового резерва зачислили 60 слушателей.

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Они будут посещать лекции, участвовать в мастер-классах, тренингах и семинарах, направленных на развитие управленческих компетенций и метанавыков.

Кроме того, участников научат управлять кадрами, ресурсами, коммуницировать в стрессовых ситуациях, развивать системы воспитания и допобразования, а также контролировать качество образования.

Ранее жителям столицы сообщили, что Всероссийский форум среднего профобразования пройдет в Москве в Гостином Дворе 17-18 августа.