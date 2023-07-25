Москва 25 июля 2023, 11:12 Школу искусств и два культурных центра откроют в Новой Москве Мэр Москвы Собянин сообщил, что школу искусств и два культурных центра откроют в ТиНАО Сайт мэра и правительства Москвы

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В поселениях Московский, Кленовском и Михайлово-Ярцевском продолжают строительство трех новых культурных объектов. Это школа искусств и два досуговых центра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

«В новых зданиях будут концертные и хореографические залы, художественные и музыкальные классы, библиотеки, костюмерные, студии звукозаписи», — написал он.

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Собянин добавил, что в Михайлово-Ярцевском на базе нового культурно-досугового центра заработает коворкинг. Любой желающий сможет найти там занятие по душе: от танцев до хорового пения.

Кроме этого, в поселении Десеновском реконструируют культурный центр «Ватутинки». Его обновят и расширят.

Новые многофункциональные площадки возведут в дополнение к 71 центру культуры, которые уже есть в округах Новой Москвы.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что около миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в ТиНАО.