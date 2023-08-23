23 августа 2023, 19:23
Школу и детский сад построят в районе Солнцево в Москве
Левкин: школу и детский сад построят в ЖК «Лучи» на западе Москвы
Строительство школы на 1200 учеников и детского сада на 350 воспитанников началось на западе столицы. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Объекты образования возведут в районе Солнцево в составе жилого комплекса «Лучи» на улице Производственная, владение 6.
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Здание образовательного комплекса будет состоять из двух частей — трех- и четырехэтажной, связанных переходом. Общая площадь комплекса составит 23,3 тысячи квадратных метров.
Кроме того, в школе откроют многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, два спортзала.
Площадь трехэтажного детского сада составит 4,9 тысячи квадратных метров, он будет вмещать 14 групп по 25 детей в каждой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах на юге столицы.
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