Москва 23 августа 2023, 19:23 Школу и детский сад построят в районе Солнцево в Москве Левкин: школу и детский сад построят в ЖК «Лучи» на западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство школы на 1200 учеников и детского сада на 350 воспитанников началось на западе столицы. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Объекты образования возведут в районе Солнцево в составе жилого комплекса «Лучи» на улице Производственная, владение 6.

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Здание образовательного комплекса будет состоять из двух частей — трех- и четырехэтажной, связанных переходом. Общая площадь комплекса составит 23,3 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в школе откроют многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, два спортзала.

Площадь трехэтажного детского сада составит 4,9 тысячи квадратных метров, он будет вмещать 14 групп по 25 детей в каждой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах на юге столицы.