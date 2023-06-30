Москва 30 июня 2023, 14:25 Школу и детский сад откроют осенью в Саларьеве в Новой Москве Мэр Москвы Собянин: новую школу и детский сад на 220 мест откроют в Саларьеве 1 сентября Соцсети

Читать 360tv в

В День знаний в ТиНАО откроются образовательное и дошкольное учреждения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Троицком и Новомосковском округах столицы живет много семей с детьми. Наша обязанность — создать для них всю необходимую инфраструктуру, прежде всего детские сады и школы. Сергей Собянин Мэр Москвы

Он уточнил, что в Саларьеве на улице Большое Понизовье возвели школу, рассчитанную на 1150 учеников. В ней оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы для инженерно-физических и естественно-научных работ. Также в учебном заведении создали мастерские и помещения, где дети смогут заниматься музыкой и рисованием. Помимо этого, в школе обустроят IT-полигон, библиотечный центр и шахматный кружок.

Реклама

Кроме того, 1 сентября в этом же районе откроет двери новый детский сад для 220 воспитанников.

Собянин добавил, что за прошлые годы в Новой Москве возвели более 100 образовательных зданий, а до конца этого года планируют построить еще 30.

Ранее мэр столицы рассказал о преображении детских площадок в Москве.