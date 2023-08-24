Москва 24 августа 2023, 18:10 Школу-гигант построят в Новой Москве в 2024 году Школу-гигант на 2100 мест построят в Новой Москве в 2024 году Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В деревне Рассказовка поселения Внуковское, на улице Бориса Пастернака построят школу-гигант на 2100 мест. Объект введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Всего предусмотрено 84 универсальных и специализированных класса, а также помещения для групп продленного дня. Классы рассчитаны на 25 человек каждый», — рассказал он.

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По словам Бочкарева, школа будет представлять собой четырехэтажное здание в форме буквы «Е». В ее состав войдут три прямоугольных корпуса, которые объединят центральной частью. Общая площадь объекта составит 33 тысячи квадратных метров.

На первом этаже разместят столовую, медкабинет и актовый зал. На втором — учебные классы. Кроме этого, в здании оборудуют спортивные залы.

На улице обустроят площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и настольным теннисом. Также на территории высадят около 600 деревьев, кустарников и разобьют цветники.

Ранее жителям столицы сообщили, что дом с эркерами-зубцами построят на западе Москвы.