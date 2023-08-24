24 августа 2023, 18:10
Школу-гигант построят в Новой Москве в 2024 году
Школу-гигант на 2100 мест построят в Новой Москве в 2024 году
В деревне Рассказовка поселения Внуковское, на улице Бориса Пастернака построят школу-гигант на 2100 мест. Объект введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Всего предусмотрено 84 универсальных и специализированных класса, а также помещения для групп продленного дня. Классы рассчитаны на 25 человек каждый», — рассказал он.
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По словам Бочкарева, школа будет представлять собой четырехэтажное здание в форме буквы «Е». В ее состав войдут три прямоугольных корпуса, которые объединят центральной частью. Общая площадь объекта составит 33 тысячи квадратных метров.
На первом этаже разместят столовую, медкабинет и актовый зал. На втором — учебные классы. Кроме этого, в здании оборудуют спортивные залы.
На улице обустроят площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и настольным теннисом. Также на территории высадят около 600 деревьев, кустарников и разобьют цветники.
Ранее жителям столицы сообщили, что дом с эркерами-зубцами построят на западе Москвы.
Школы
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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