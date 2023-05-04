Москва 04 мая 2023, 12:09 Школу-гигант и детский сад с бассейном построят в Измайлове Заммэра Бочкарев: крупный образовательный комплекс построят в Измайлове на востоке Москвы freepik.com

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В Измайлове планируют построить новые учебное и дошкольное учреждения. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В Москве возведут новый образовательный комплекс внушительных размеров. Он будет включать в себя детский сад с бассейном и школу.

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Объект расположится в районе Измайлово, на Сиреневом бульваре. Учебное заведение рассчитано на 1225 мест, а детский сад — на 275 воспитанников.

«Строительство запланировано на земельных участках общей площадью более 3,8 гектара», — уточнил Бочкарев.

Поэтажная площадь комплекса составит более 33 тысячи «квадратов». Строительство будут вести по адресной инвестиционной программе Москвы, отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.