04 мая 2023, 12:09
Школу-гигант и детский сад с бассейном построят в Измайлове
Заммэра Бочкарев: крупный образовательный комплекс построят в Измайлове на востоке Москвы
В Измайлове планируют построить новые учебное и дошкольное учреждения. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
В Москве возведут новый образовательный комплекс внушительных размеров. Он будет включать в себя детский сад с бассейном и школу.
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Объект расположится в районе Измайлово, на Сиреневом бульваре. Учебное заведение рассчитано на 1225 мест, а детский сад — на 275 воспитанников.
«Строительство запланировано на земельных участках общей площадью более 3,8 гектара», — уточнил Бочкарев.
Поэтажная площадь комплекса составит более 33 тысячи «квадратов». Строительство будут вести по адресной инвестиционной программе Москвы, отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Школы
Строительство
Детские сады
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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