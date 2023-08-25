Москва 25 августа 2023, 12:59 Школьников в Москве познакомят с азами робототехники на акции «Первоклассный сентябрь» Акцию «Первоклассный сентябрь» проведут на площадках технопарков в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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С 1 по 30 сентября в столице пройдет акция «Первоклассный сентябрь». В рамках мероприятий школьников научат азам робототехники, автомоделизма и 3D-моделирования, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«В этом году двери для ребят откроют 25 площадок, которые входят в систему детских технопарков города. <…> Там для ребят проведут веселые обучающие уроки, на которых они смогут поиграть в настоящих инженеров, художников и ученых», — рассказал он.

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Акция пройдет в Москве в четвертый раз. За три года в ней приняли участие около 33 тысяч школьников. Для того, чтобы стать частью команды, необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать одну из площадок.

Например, в школе «Код робота» ребятам покажут, как правильно держать в руках паяльник и обучат 3D-моделированию. В клубе юных инженеров «Тесла» помогут собрать электронные схемы. В компьютерной академии «Тор» ребята узнают, как создают персонажей для виртуальных игр.

Кроме этого, школьники смогут посетить парки «Сказка», «ЛисаПарк» и «Союзмультпарк», музеи «В тишине» и занимательных наук «Экспериментаниум», а также спортивно-развлекательный центр «Небо».

Ранее в Подмосковье началась регистрация на национальную технологическую олимпиаду для школьников.