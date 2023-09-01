Москва 01 сентября 2023, 10:39 Школьников и студентов пригласили на онлайн-викторину о заводах Москвы Овчинский: проект «Открой#Моспром» запустил викторину для школьников о фабриках Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Школьники и студенты смогут принять участие в онлайн-викторине проекта «Открой#Моспром» о столичных фабриках и заводах. Имена победителей назовут 25 сентября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Мы уделяем юношеской аудитории особое внимание и предлагаем различные инструменты для продуктивного взаимодействия — от экскурсий до книг и научно-развлекательных шоу. Такие мероприятия помогают школьникам и студентам определиться с будущей профессией или найти хобби», — сказал он.

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К новому учебному году в Москве запустили викторину о промышленности. По словам Владислава Овчинского, она пройдет с 1 по 20 сентября в онлайн-формате на сайте «Открой#Моспром». Там же можно почитать подробные условия.

Учащимся школ и вузов предстоит ответить на 15 вопросов. Например, какая фабрика выпускает детский крем, каким словом приветствуют в лифте одного из предприятий Роскосмоса, что, кроме времени, покажут часы московской марки.

Лучшие игроки получат полезные в учебе призы. Генератор случайных чисел выберет победителей среди тех, кто ответит не менее чем на 10 вопросов. Их имена назовут 25 сентября.

Проект «Открой#Моспром» запустили в 2019 году. Благодаря ему дети побывали на двух тысячах очных экскурсий, узнали о работе 120 заводов и фабрик Москвы, приняли участие в мастер-классах, лекциях и других специальных мероприятиях.