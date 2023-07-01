Москва 01 июля 2023, 11:16 Школьники из Москвы завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде Сергей Собянин: московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской олимпиаде Сайт мэра и правительства Москвы

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Победителями Европейской географической олимпиады стали 11 школьников. Им вручили золотые, серебряные и бронзовые медали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями!» — написал глава города.

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Он уточнил, что соревнование, организованное Сербией, проходило с 24 по 30 июня. Ученики справились с тремя испытаниями. В частности, они прошли письменный и мультимедийный тесты и практический тур.

Собянин добавил, что все задания для детей организаторы подготовили на английском языке. Основная сборная удостоилась двух золотых, пять серебряных и одной бронзовой медалей. Дополнительный комплект завоевали юниоры — по одной медали каждого достоинства.

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