Москва 04 сентября 2023, 09:34 Школьники из Москвы взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике Московские школьники выиграли «золото» на Международной олимпиаде по информатике Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Состязание среди молодых программистов прошло в Венгрии с участием учеников из разных стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«За информационными технологиями — будущее, наши ребята знают об этом не понаслышке. Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике», — уточнил он.

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Глава города добавил, что победителями стали Иван Пискарев из школы № 2086 и Антон Степанов из лицея «Вторая школа» имени Овчинникова.

Также мэр отметил, что соревнования прошли в Венгрии. В них приняли участие юные программисты почти из 90 стран. На финальном этапе школьникам предстояло решать и программировать три алгоритмические задачи. Собянин поздравил победителей и их наставников, а также пожелал дальнейших успехов.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл школьникам главный гарант успеха в будущем. Это умение найти себя в жизни и раскрыть свои потенциальные силы.