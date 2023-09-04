04 сентября 2023, 09:34
Школьники из Москвы взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике
Московские школьники выиграли «золото» на Международной олимпиаде по информатике
Столичные школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Состязание среди молодых программистов прошло в Венгрии с участием учеников из разных стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«За информационными технологиями — будущее, наши ребята знают об этом не понаслышке. Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике», — уточнил он.
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Глава города добавил, что победителями стали Иван Пискарев из школы № 2086 и Антон Степанов из лицея «Вторая школа» имени Овчинникова.
Также мэр отметил, что соревнования прошли в Венгрии. В них приняли участие юные программисты почти из 90 стран. На финальном этапе школьникам предстояло решать и программировать три алгоритмические задачи. Собянин поздравил победителей и их наставников, а также пожелал дальнейших успехов.
Ранее президент России Владимир Путин раскрыл школьникам главный гарант успеха в будущем. Это умение найти себя в жизни и раскрыть свои потенциальные силы.
Школьники
Сергей Собянин
Москва 2023
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