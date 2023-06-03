Москва 03 июня 2023, 15:05 Школьник из Москвы расклеил объявления с просьбой помочь найти мамины дорогие тарелки Московский школьник потерял мамины дорогие тарелки и расклеил объявления по району Фото: freepik.com

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Столичный подросток по рассеянности лишился дорогой посуды. С перепугу мальчик развесил на столбах листовки с призывом о помощи. Об этом сообщил Telegram-канал BAZA.

В Москве 15-летний местный житель собственноручно приготовил для одноклассников торт и попросил у мамы посуду с ножом. По такому случаю женщина не пожалела две большие фарфоровые тарелки за шесть тысяч рублей, чтобы угощение сына выглядело не только вкусно, но и эстетично.

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Блюдо школьника понравилось детям, но, придя домой, мальчик загрустил. Дело в том, что мать во время выгула собаки наткнулась на улице на развешанные объявления, в которых говорилось о пропаже тарелок — там же указан телефон ее ребенка. Мальчик даже пообещал вознаграждение в тысячу рублей тому, кто откликнется.

В итоге юный москвич признался родительнице, что после чаепития в школе зашел на почту, чтобы отправить посылку и по забывчивости оставил пакет с маминой посудой. Выслушав подростка, женщина решила обратиться в правоохранительные органы. Теперь поиском тарелок занимаются сотрудники полиции.