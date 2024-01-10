Москва 10 января 2024, 09:40 Школа, детсад и спорткомплекс появятся в бывшей промзоне «Котляково» на юге Москвы Собянин: жилой квартал построят в части бывшей промзоны «Котляково» в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Южном округе Москвы в районе Царицыно часть бывшей промзоны «Котляково» планируют застроить домами и соцобъектами. Там появится новый жилой квартал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте устаревших объектов рассчитываем построить больше 196 тысячи квадратных метров недвижимости и создать порядка 700 рабочих мест», — уточнил он.

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По словам мэра, здесь возведут школу на 425 мест, детский сад для 185 воспитанников, спортивный комплекс с бассейном, а также новостройки по реновации.

Собянин добавил, что сейчас одобрили и приступили к реализации 61 проекта комплексного развития территорий. В новых кварталах, по его словам, смогут трудоустроиться около 165 тысяч человек.

В 2023 году в Москве также возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них — здания здравоохранения, образования, культуры и спорта.