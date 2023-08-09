Москва 09 августа 2023, 11:07 Улицу Широкую реконструируют на северо-востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: на северо-востоке столицы реконструируют Широкую улицу Сайт мэра и правительства Москвы

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Реконструкция улицы Широкая пройдет на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках работ пройдет ремонт существующей дорожной инфраструктуры, а также проложат новую дорогу.

В частности, будет построен участок проезда Шокальского от Осташковской улицы до Проектируемого проезда № 5016, подъездные пути к жилым домам, а также парковки и отстойно-разворотная площадка. Андрей Бочкарев

Протяженность участка, на котором пройдут работы, составит 4,2 километра, от улицы Малыгина до улицы Осташковской на северо-востоке столицы.

По мнению председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, модернизация улицы Широкой, важной районной магистрали, позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Северное Медведково и Лосиноостровский.

Ранее жителям столицы сообщили о том, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу «Дон».