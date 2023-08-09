09 августа 2023, 11:07
Улицу Широкую реконструируют на северо-востоке Москвы
Заммэра Москвы Бочкарев: на северо-востоке столицы реконструируют Широкую улицу
Реконструкция улицы Широкая пройдет на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в рамках работ пройдет ремонт существующей дорожной инфраструктуры, а также проложат новую дорогу.
В частности, будет построен участок проезда Шокальского от Осташковской улицы до Проектируемого проезда № 5016, подъездные пути к жилым домам, а также парковки и отстойно-разворотная площадка.
Андрей Бочкарев
Протяженность участка, на котором пройдут работы, составит 4,2 километра, от улицы Малыгина до улицы Осташковской на северо-востоке столицы.
По мнению председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, модернизация улицы Широкой, важной районной магистрали, позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Северное Медведково и Лосиноостровский.
Ранее жителям столицы сообщили о том, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу «Дон».
Благоустройство
Строительство
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Андрей Бочкарев
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