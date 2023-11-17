Москва 17 ноября 2023, 17:59 Шестнадцать спортобъектов ввели в Москве за 10 месяцев Бочкарев: за 10 месяцев в Москве ввели 16 спортивных объектов Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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С начала года в Москве еще 16 спортивных объектов получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Их общая площадь составила около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Обновление спортивной инфраструктуры и формирование новых мест для занятий физической активностью — среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы», — подчеркнул он.

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Например, к началу учебного года на юго-востоке столицы открыли Дворец спорта «Некрасовка», а в районе Ясенево — Центр фигурного катания Этери Тутберидзе и два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами во Внукове и Крюкове.

Десять из 16 объектов построили за счет инвесторов. Среди таких объектов — заработавшая в сентябре Академия спорта «Динамо». Занятия в этом спорткомплексе будут проходить всесезонно.