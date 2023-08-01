Москва 01 августа 2023, 14:06 Шестьдесят пять незаконных построек ликвидировали на северо-востоке Москвы Бобров: на северо-востоке Москвы за три месяца ликвидировали 65 незаконных построек Сайт мэра и правительства Москвы

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Во втором квартале этого года на северо-востоке Москвы ликвидировали 65 построек самовольного строительства. Территорию, которую освободили, благоустроят и отдадут под городские нужды, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«Освободившуюся территорию привели в порядок и, где возможно, задействовали под нужды жителей. Так, на 16 земельных участках, где был самострой, организовали общедоступные парковки почти на 300 машино-мест», — сказал он.

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Бобров добавил, что всего от самостроя освободили территорию общей площадью более 21 тысячи квадратных метров. Кроме того, возведение пяти объектов пресекли на начальном этапе.

В пресс-службе мэрии столицы отметили, что самовольные постройки не только захламляют городские территории, но и искажают их архитектурный облик. Чаще всего их владельцы не по назначению используют приобретенный участок или оформляют его незаконным образом.

В конце мая рабочие демонтировали самострой у исторического здания в центре Москвы.