Москва 02 декабря 2023, 15:04 Шесть золотых медалей взяли московские школьники на олимпиаде по астрономии Школьники из Москвы завоевали золото на международной олимпиаде по астрономии Freepik

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Московские школьники приняли участие в международной олимпиаде по астрономии. Они завоевали шесть золотых медалей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Главным испытанием стала задача о самом мощном звездопаде — метеорном потоке Геминиды. Участники из столицы смогли ее решить даже без телескопа. Команда из Москвы обошла сильных соперников из 13 стран, среди которых Белоруссия, Перу, Куба и Венесуэла. Ученика школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) признали абсолютным победителем.

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Международную олимпиаду по астрономии провели в образовательном центре «Сириус». Соревнования представляли собой четыре этапа. В них состязались 79 человек. Участники из Москвы прошли долгий отбор, чтобы попасть в национальную сборную.

В первую очередь им предстояло выйти в финал всероссийской олимпиады школьников. Затем победители и призеры участвовали в учебно-тренировочных сборах и преодолевали квалификационные тесты. Отборочный тур длился более года. За это время из сотни кандидатов из разных российских городов остались шесть человек, и все они — учащиеся московских школ.

Участниками чемпионата «Технолидеры Москвы» стали 90 команд со всей России. Финал чемпионата состоится 2 декабря в центре «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 47.