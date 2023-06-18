Москва 18 июня 2023, 16:16 Шесть щенков родились у кустарниковой собаки из Московского зоопарка Шесть щенков кустарниковой собаки появились на свет в Московском зоопарке Сайт мэра и правительства Москвы

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Кустарниковая собака принесла потомство в столичном зоопарке. Самец Вицли-Пуцли и самка Фрея стали заботливыми родителями, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Московском зоопарке в прошлом месяце ощенилась кустарниковая собака в четвертый раз. Работники зоопарка создали максимально близкие к естественной среде условия для родов и выхаживания потомства.

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«Сейчас щенки питаются материнским молоком. Они все время рядом с Фреей, а пока она занята заботой о детенышах, пищу ей приносит отец семейства», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что к заботе также подключились братья и сестры. Например, старшие щенки следят за территорией и ситуацией, передвигаясь по периметру вольера. Кустарниковые собаки относятся к стайным животным, они постоянно общаются и все делают вместе. В частности, оба родителя занимаются воспитанием детенышей. Достигнув примерно годовалого возраста, щенки уходят из стаи и заводят собственную семью.

Ранее Московский зоопарк заселил четырех северных лесных оленей.