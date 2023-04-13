Москва 13 апреля 2023, 13:24 Еще шесть объектов образования появятся в районе Щукино Заммэра Бочкарев: инвестор возведет пять детских садов и школу на Октябрьском поле Стенд компании «РГ-Девелопмент» на форуме Moscow Urban Forum / РИА «Новости»

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Как минимум шесть новых объектов образования инвестор построит на месте бывшей промзоны в районе Щукино, рассказали в пресс-службе правительства Москвы. Работы проводят с 2015 года в рамках комплексного редевелопмента — перепрофилирования невостребованных объектов — ЖК «Октябрьское поле».

«За это время на ранее неэффективно используемой территории были построены жилые дома, первые этажи которых приспособлены под коммерческие объекты. Также инвестор обеспечит район пятью детскими садами и одной школой», — заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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Он также отметил, что завершено строительство четырех объектов образования. Это три детских сада, рассчитанных на 240 мест. А недавно специалисты ввели в эксплуатацию первую построенную на месте бывшей промзоны школу. Она примет 800 детей.

Сейчас идет активное строительство еще двух детских садов. Один из них хотят завершить уже в этом году.

Жилой квартал «Октябрьское поле» — это масштабная реорганизация части промзоны № 41 в районе Щукино. Компания «РГ-Девелопмент», которая реализует проект, построит почти 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Окончание всех работ запланировано до конца 2024 года, рассказала Татьяна Тихонова, генеральный директор компании. К этому времени на территории появятся еще семь ЖК, два детских сада и технопарк.