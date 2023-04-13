Москва 13 апреля 2023, 16:53 Шесть корпусов по реновации построят в районе Проспект Вернадского Шесть жилых корпусов по реновации построят на улице Лобачевского на западе Москвы Фото: РИА «Новости»

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В столичном районе Проспект Вернадского до конца 2023 года построят новое жилье по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Шесть жилых корпусов появятся на улице Лобачевского на западе столицы. В этом году дома уже планируют ввести в эксплуатацию для переселенцев, участвующих в реновации.

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«Ведутся работы по разработке котлована, устройству фундаментной плиты, монолитные конструкции подземной части здания», — рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В каждом корпусе будут четыре разных секции. Некоторые построят прямоугольной формы, а другие — Г-образной. Облицовку фасадов выложат клинкерной плиткой в светлых, кирпично-коричневых и серых тонах. Также фасады оснастят металлическими корзинами для кондиционеров.

Дом рассчитан на 444 квартиры. Из них 61 — однокомнатные, 312 — двухкомнатные, 71 — трехкомнатные. Для маломобильных жильцов выделили четыре квартиры.

Первые этажи жилого здания, в соответствии со стандартами реновации, займут коммерческие помещения. В вестибюле разместят колясочную, комнату консьержа и кладовку.

Территорию возле новостройки озеленят. Во дворе построят две детские и спортивную площадки.