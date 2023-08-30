Москва 30 августа 2023, 13:12 Схему движения временно изменят на улицах в центре Москвы Схему проезда по улицам в центре Москвы временно изменят из-за киносъемок РИА «Новости»

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В ближайшие дни в центре Москвы временно изменится схема движения транспорта из-за проведения киносъемок и мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Так, участки улиц Макаренко и Жуковского перекроют 31 августа с 05:00 до 07:00 не более чем на пять минут. Большой Устьинский мост закроют на минуту 2 сентября с 05:00 до 08:00. Движение по участку Подколокольного переулка от улицы Солянки до Малого Ивановского переулка будет запрещено 3 сентября с 12:10 до 13:45 из-за проведения мероприятия, в это время также будет запрещена парковка.

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Улицы Фадеева и Чаянова временно перекроют на короткое время 5 сентября с 04:30 до 06:00. С полуночи до 06:00 5 сентября на несколько минут будет закрыто движение на перекрестке Трубной улицы с Малым Сухаревским и Большим Сухаревским переулками.

Ранее стало известно о том, что новую дорогу в квартале реновации построят на востоке Москвы.