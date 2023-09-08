Москва 08 сентября 2023, 17:11 Схему движения изменят на некоторых улицах Москвы на выходных Движение на ряде улиц перекроют 9 и 10 сентября в ЦАО, ЗАО, СВАО и ТиНАО Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В предстоящие выходные на некоторых столичных улицах скорректируют схему движения. Это связано с празднованием Дня города, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В центре Москвы 9 сентября нельзя будет проехать по Хамовническому Валу на улицу Доватора, а с 18:00 закроют Проектируемый проезд № 2309 и улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, переулок Хользунова.

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Дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома № 20, строения 1 также будет недоступен. Кроме того, с 8 сентября там закроют стоянку.

В Западном округе 9 и 10 сентября будет перекрыто движение на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта на площади Победы. Движение ограничат также в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома № 45 до дома № 41.

В Новой Москве 9 сентября перекроют Молодежную и Березовую улицы, а 10 сентября нельзя будет проехать по Театральной улице.

Ранее Москву украсили в честь Дня города флагами, плакатами и цифровыми билбордами. Ключевым элементом оформления стало слово «Москва» и число 876 — именно столько лет исполнится в этом году столице.