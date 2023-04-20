Москва 20 апреля 2023, 02:18 Схема движения транспорта изменится на несколько дней в шести округах Москвы Мэрия Москвы: схема движения транспорта изменится на несколько дней в шести округах Shutterstock.com

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В шести округах столицы в ближайшие несколько дней изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

С 20 по 27 апреля в связи с проведением Московского кинофестиваля полностью перекроют движение на нескольких участках дорог в районе Пушкинской площади. Недоступными для проезда станет отрезок Большого Путинковскому переулка, участок Малой Дмитровки. Парковка там тоже запрещена в эти дни.

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В связи с празднованием Ураза-байрама 21 апреля на некоторых московских улицах перекроют движение. В разное время нельзя будет проехать по улицам Дурова, Щепкина, Мещанской, Минской Большой Татарской Климентовского и ряду других дорог.