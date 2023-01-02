02 января 2023, 01:34
Схема движения по Кольцевой линии метро Москвы изменится до 7 января
Дептранс Москвы: поезда на Кольцевой линии метро поочередно ходят только в одну сторону
Схема движения по Кольцевой линии московского метро с понедельника временно изменилась, поезда поочередно ходят только в одну сторону. Эта мера нужна для обновления инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
«Со 2 по 7 января включительно мы изменим схему движения на Кольцевой линии метро. Обновим систему, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов. Последние годы мы внедряли самую современную российскую технологию — она основана на микропроцессорах», — говорится в сообщении департамента.
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Со 2 по 4 января поезда двигаются только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января — по часовой стрелке. Все станции Кольцевой линии открыты, пересадки продолжат работать.
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Как пояснили в департаменте транспорта, с внедрением новой системы поезда на Кольцевой линии станут ходить чаще — добавятся две пары поездов в час пик — график станет стабильней, сроки планового обслуживания сократятся в пять-шесть раз.
В новогоднюю ночь московское метро работало бесплатно. МЦК и ночные востребованные направления наземного общественного транспорта также перевозили пассажиров в новогоднюю ночь бесплатно.
Метро
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