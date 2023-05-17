Москва 17 мая 2023, 20:25 Сезонный поезд Калининград — Москва начнет курсировать летом Сезонный поезд вернется на маршрут Калининград — Москва с 11 июня РИА «Новости»

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Из Калининграда в российскую столицу запустят сезонный поезд. Первый рейс отправится 11 июня, сообщили на официальном сайте федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).

В начале лета между Калининградом и Москвой запустят сезонный поезд № 148/147. Железнодорожный маршрут решили возобновить из-за высокого спроса у путешественников, предварительно согласовав его с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог.

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«В первый рейс в этом году состав отправится из Калининграда 11 июня, из Москвы — 13 июня», — уточнили в пресс-службе.

В состав войдут плацкартные и купейные вагоны (женские и мужские), оснащенные кондиционерами и биотуалетами. Общая вместимость — не более 300 человек.

Будут предусмотрены места для инвалидов и их сопровождающих. Кроме того, разрешен провоз животных.

Ранее москвичей предупредили, что расписание движения поездов на Киевском направлении МЖД изменится с 20 мая по 3 июня.