Москва 29 апреля 2023, 16:17 Сезон речной навигации начался в Москве В Москве открыли сезон речной навигации Pxhere

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Торжественное открытие сезона речной навигации прошло на Северном речном вокзале в Москве. Там присутствовали помощник президента России Игорь Левитин, заммэра Максим Ликсутов, а также глава Росморречфлота Захарий Джиоев.

Максим Ликсутов отметил, что в рамках этого сезона причалы Северного и Южного речных вокзалов примут более двух тысяч теплоходов. Жители столицы смогут отправиться в круиз в различные регионы страны, в том числе в Ярославль, Нижний Новгород, Плес, Рязань, Тверь, Углич или Казань.

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«Речные вокзалы Москвы займут свое место в числе важных транспортных узлов и современных общественных пространств. Они отвечают самым высоким городским стандартам: на территории есть информационные экраны, Wi-Fi, порты для зарядок мобильных устройств и удобные места, где можно присесть отдохнуть во время прогулки», — добавил он. Его процитировал ТАСС.

Северный речной вокзал полностью готов к перевозке пассажиров, отметил директор филиала Максим Лисов. Ожидается, что в этом году пассажиров будет в полтора раза больше, чем в прошлом. Чтобы справиться с потоком, судоходные компании выпускают на реку почти весь свой флот.