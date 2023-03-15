15 марта 2023, 12:28
Сезон летних веранд начнется в Москве с 1 апреля
Открытие сезона летних кафе и ресторанов с уличными верандами состоится 1 апреля. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Владельцы ресторанов могут начать подготовку к сезону уже с 15 марта. У рестораторов есть возможность разместить веранды бесплатно, для этого потребуется подать соответствующую заявку.
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Отмечается, что кафе и рестораны могут разработать индивидуальный проект для установки веранды.
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Рестораны
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