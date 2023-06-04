Москва 04 июня 2023, 13:36 Сезон летних свадеб стартовал на «Маяковской» в Москве Заммэра Москвы Ракова: на станции метро «Маяковская» открыли летний сезон свадеб Сайт мэра и правительства Москвы

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В новом свадебном сезоне на станции метро «Маяковская» поженились уже три пары, сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на замглавы города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В столице возобновил работу проект «Новые адреса счастья». В ночь на 4 июня на станции метро «Маяковская» в торжественной обстановке сыграли свадьбу три пары.

Всего с начала проекта в метро уже поженились 34 пары. В этом году на станции «Маяковская» планируют заключить брак еще 11 пар. Анастасия Ракова Заммэра Москвы по вопросам социального развития

С 2021 года на «Маяковской» работники дворцов бракосочетания с 02:00 до 03:00 проводят церемонии и регистрируют браки. По традиции посередине платформы размещают украшенную арку, а торжество сопровождают на путях два состава: «Номерной» и «Москва-2020». В последнем пары устраивают фотосессии.

«Московский транспорт уже третий год участвует в проекте Мэра Москвы „Новые адреса счастья“. Нам очень приятно, когда пары выбирают наши площадки для свадебных церемоний», — добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Желающим пожениться на «Маяковской» нужно подать заявление во Дворце бракосочетания № 1.

Ранее москвичам сообщили, что участникам СВО могут разрешить отпуск для заключения брака в День семьи и верности.