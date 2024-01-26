Москва 26 января 2024, 08:48 Сезон летней навигации по Москве-реке стартует 24 апреля Летний сезон речной навигации в Москве официально начнется с 24 апреля 2024 года Alexander Legky/Global Look Press

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В этом году пассажирскую навигацию по Москве-реке официально откроют 24 апреля. Завершится работа водного транспорта 14 ноября 2024-го, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, в распоряжении Росморречфлота указано, что официальная летняя навигация начнется по каналу имени Москвы 24 апреля, по Москва-реке — в ту же дату.

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В прошлом году в Москве запустили регулярные маршруты речного электротранспорта. Один связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной, второй маршрут — «Автозаводский мост — Печатники».

В минувшем летнем сезоне теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли более 700 тысяч пассажиров. Самым востребованным месяцем для речного транспорта стал август. Всего на протяжении лета действовало десять маршрутов.