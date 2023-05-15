Москва 15 мая 2023, 16:27 Северное Медведково стало лидером по продаже квартир в новостройках Est-a-Tet: район Северное Медведково стал лидером по продаже квартир в новостройках Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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По итогам апреля 2023 года в Северном Медведкове, Тропарево-Никулине и районе Аэропорт выросло количество предложений по продаже квартир в новостройках. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

Эксперты объяснили рост числа предложений с увеличением объема экспозиций. Так, в Северном Медведкове стартовали продажи в новом ЖК «Полар», в Тропарево-Никулине начались реализация проекта Full House и продаж второй очереди проекта CityMix. В районе Аэропорт предложение увеличилось за счет проекта бизнес-класса Soul, подчеркнули в Est-a-Tet.

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На четвертом месте, по данным аналитиков, оказался район Солнцево с ростом показателя в 6,2 раза. Замыкают пятерку лидеров — Хамовники, где предложений стало больше в шесть раз.

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