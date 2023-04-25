Москва 25 апреля 2023, 11:45 Сервисом «Библиотеки Москвы» воспользовались более полумиллиона человек Заммэра Сергунина: за 2 года сервис «Библиотеки Москвы» использовали более 500 тыс человек Pxhere

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Сервис «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru, который помогает найти нужное издание в любой библиотеке города, основали два года назад. С тех пор им воспользовались более 500 тысяч человек, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время. Раньше, если не успеваешь дочитать книгу, нужно было идти в учреждение и переносить дату возврата. Теперь это занимает пару минут. Данная функция — одна из самых востребованных. Ею уже воспользовались больше 363 тысяч раз», — отметила она.

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Кроме того, сервис позволяет бронировать книги - этой возможностью москвичи пользовались уже более 230 тысяч раз. Пользователи получают уведомление о готовности своего заказа. После этого у них есть три дня, чтобы прийти в библиотеку за книгой. За раз посетитель может взять не более 15 экземпляров.

Все основные функции сервиса доступны в кабинете читателя, уточнили в департаменте информационных технологий. Например, все издания, которые пользователь хочет взять позже, хранятся в разделе "Избранное". А книги, которые уже находятся на руках, перечислены в разделе «Читаю сейчас».