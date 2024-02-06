Москва 06 февраля 2024, 11:12 Сервис заказа горячего питания появился в приложении «Дневник „МЭШ“» Ракова: в Москве появился сервис заказа горячего питания в «Дневнике „МЭШ“» Freepik

Читать 360tv в

Мобильное приложение «Дневник „МЭШ“» оснастили сервисом заказа горячего питания. Теперь родители смогут выбирать готовые блюда или составлять особенное меню для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Вводим один из самых популярных сервисов „Москвенка“ — „Выбор питания из меню“. Теперь в единой цифровой среде родители смогут детально настроить меню ребенка», — уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Реклама

Она пояснила, что через сервис можно убрать блюда, которые не нравятся или нельзя школьнику, а также заказать дополнительные порции. В приложении есть цены на весь набор и каждую позицию меню. Понравившийся заказ можно повторять автоматически, задав в настройках соответствующие параметры.

Также в приложении указаны состав блюд, их калорийность, белки, жиры и углеводы. Льготники смогут изучить рацион и состав бесплатных блюд.

Благодаря нововведению предлагается выбрать определенные комплексные завтраки, обеды, полдники и ужины или создать меню на свое усмотрение на две недели. Оформить заказ можно пользователям, подключенным к сервисам «Москвенка».

В «Московской электронной школе» также есть сервис «Горизонты», который позволит записаться на культурные мероприятия онлайн. На нем наладили систему подбора событий согласно возрасту пользователя.