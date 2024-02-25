25 февраля 2024, 09:04
Сервис «Узнай Москву» представил новый виртуальный тур по особняку Зиминых
Новый виртуальный тур по особняку Зиминых появился на сервисе «Узнай Москву»
На сервисе «Узнай Москву» разместили новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке. Пользователи смогут ознакомиться с 10 фотопанорамами двух этажей и внутреннего двора здания, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
«Каждый может окунуться в атмосферу столицы XIX века и с помощью компьютера или телефона прогуляться по роскошным интерьерам одного из самых ярких особняков старинной Москвы», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
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Особняк возвели в конце XIX века в стиле эклектики по заказу потомственного почетного гражданина Москвы Николая Гавриловича Зимина, который был известным купцом и табачным фабрикантом. Он купил землю в Дегтярном переулке у тайной советницы Жарковой в 1889 году. Тогда же там снесли старые ворота и построили новые, которые отличались металлическими створками.
Через семь лет по проекту видного представителя московского модерна Эдмунда Юдицкого возвели дом, в который Зимин вселился с семьей.
Центральную часть лицевой стороны здания украсили декоративным выступом, на уровне второго этажа обустроили парадный вход с открытым балконом и ограждением в виде круглого балясника.
На сервисе «Узнай Москву» также появился новый маршрут о народном артисте СССР Олеге Янковском. В ходе экскурсии посетителям расскажут, как начинался творческий путь актера, а также о его самых известных ролях.
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