Москва 04 сентября 2023, 17:53 Сервис «Переезд в Москве» пополнили новые статьи для новоселов Новые статьи для новоселов появились в суперсервисе «Переезд в Москве» Сайт мэра и правительства Москвы

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В сервис «Переезд в Москве» добавили дополнительные материалы для новоселов. Пользователи смогут узнать, как провести досуг в столице, график работы общественного транспорта, а также о ветеринарных услугах для питомцев, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

Ознакомиться с новыми статьями могут все переезжающие на втором этапе «Адаптация на новом месте». Новоселы смогут узнать, как поддержать своих детей во время перехода в новую школу, что делать в экстренной ситуации и многое другое.

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«Все статьи разработаны совместно со специалистами профильных ведомств и содержат только проверенную и актуальную информацию для комфортной адаптации в городе», — уточнили в департаменте информационных технологий Москвы.

Получить новый набор персональных инструкций можно, пройдя этап «Первый месяц после переезда». Пользователям предстоит принять участие в небольшом опросе, уточнив, пройдены ли материалы предыдущего этапа, переезжает семья с питомцем или без, есть ли машина.

Раздел «Адаптируйтесь на новом месте» расскажет об избежании стресса во время переезда, о заботе о своем психическом здоровье и поддержке детей во время перехода в новую школу или детский сад.

Ранее москвичи в 10 раз чаще стали пользоваться сервисом для осмотра квартиры по реновации. В этом году семьи подали больше 1,4 тысячи заявок против 139 в 2022-м.