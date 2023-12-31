Москва 31 декабря 2023, 16:06 Сервис «Книги в метро» представил новогоднюю подборку для москвичей Подборку произведений к Новому году подготовил московский сервис «Книги в метро» Freepik

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В честь наступления Нового года Московский метрополитен составил перечень тематических литературных произведений. Повести и рассказы погрузят пассажиров в атмосферу праздника, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году вместе с приложением „НЭБ Свет“ Российской государственной библиотеки мы перезапустили проект „Книги в метро“. Благодаря ему пассажирам бесплатно доступно более четырех тысяч произведений», — уточнил он.

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Пользователи сервиса найдут в новогодней подборке повесть-сказку «Щелкунчик и Мышиный король» — одно из самых знаменитых произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В список вошел рассказ «Детвора» Антона Чехова. Автор изучает поведение детей, оставшихся дома без взрослых. Юные герои произведения в столовой за обеденным столом играют на деньги в лото, но каждый из них относится к игре по-разному.

Пассажирам также предлагается прочесть детскую книжку «Серебряная елка», «В метель и вьюгу» и «Рождественская песнь в прозе».

До этого самыми популярными книгами проекта стали — «Антоновские яблоки», «Таинственный остров» и «Преступление и наказание».

На восемь линий московского метрополитена также вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.