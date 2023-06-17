Москва 17 июня 2023, 15:14 Сервис для онлайн-записи на «Московское долголетие» запустили в столице Собянин объявил о запуске сервиса для онлайн-записи для участия в «Московском долголетии» Сайт мэра и правительства Москвы

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Пенсионеры смогут подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» в онлайн режиме. Для этого потребуется простой пакет документов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На сайте mos.ru начал работать сервис, с помощью которого предлагается выбрать группу и записаться на занятия без звонка сотрудников проекта. При этом за москвича могут подать заявку его близкие. Сервис доступен для граждан со стандартной или полной учетной записью на mos.ru.

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«Документы никуда нести не надо — только указать данные в электронном заявлении. Пока идет их проверка, уже можно заниматься в выбранной группе», — уточнил мэр.

Для онлайн-записи нужно ввести данные паспорта, СНИЛС и социальной карты москвича. После проверки документов заявителя оповестят в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Если документы не пройдут автоматическую проверку, нужно будет принести их лично.

Глава города добавил, что благодаря тесту и расширенной поисковой системе по параметрам потенциальному участнику будет легче определиться с выбором занятий.

Ранее комнаты прохлады открылись в центрах московского долголетия.