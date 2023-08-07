Москва 07 августа 2023, 10:42 Сервис «Деловые партнеры» для бизнеса запустили в Москве Заммэра Москвы Сергунина: сервис «Деловые партнеры» для бизнеса запустили в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице заработал сервис «Деловые партнеры», который будет полезен для предпринимателей. Он позволит использовать инструменты, чтобы продвигать товары, проводить конференции и оптимизировать бизнес-процессы, сообщила вице-мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Предприниматели смогут на льготных условиях воспользоваться полезными бизнес-решениями, например услугами патентных бюро и сервисов автоматизации маркетинга», — уточнила она.

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Сергунина добавила, что в течение шести месяцев на цифровой платформе для управления предприятием для пользователей будет действовать бесплатная лицензия. Она включает в себя групповые аудио- и видеозвонки, корпоративный мессенджер, календарь и доску задач с мониторингом сроков и статусом их выполнения.

Также бизнесмены смогут получить услуги патентного бюро для регистрации товарного знака и защиты авторских прав. С помощью юридического сервиса на специальных условиях можно составить иски, претензии и возражения. Кроме того, он представит предприятие в арбитражном суде, подскажет информацию для участия в госзакупках и прохождения налоговых проверок.

Крупные технопарки, которые сотрудничают с сервисом, сдают в аренду площадки для проведения деловых мероприятий. Ознакомиться с каталогом услуг и проконсультироваться можно на сайте Московского инновационного кластера.

Ранее москвичам рассказали, что предпринимателей научат работать с популярными маркетплейсами. МБМ проведет специальный интенсив.