Москва 17 августа 2023, 11:16 Сергунина рассказала о помощи Москвы малому и среднему бизнесу Заммэра Москва Сергунина: город за 4 года поддержал более 40 тысяч новых предприятий МСБ Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Власти Москвы за последние четыре года поспособствовали появлению сорока тысяч новых субъектов малого и среднего бизнеса в городе. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Особую роль в поддержке малого и среднего бизнеса, который развивается в столице, несмотря на сложные внешнеэкономические изменения, играет ГБУ «Малый бизнес Москвы», которое позволяет узнать необходимую для создания своего дела информацию, а также обучает начинающих предпринимателей.

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«На малый и средний бизнес приходится больше трети рабочих мест. Он создает комфортную среду и обеспечивает потребности жителей московских районов в товарах и услугах. В последние годы новые предприятия чаще открываются в сфере торговли, производства, общественного питания, культуры и спорта», — пояснила Наталья Сергунина.

Кроме того, комфортные условия для желающих запустить или поддержать свое дело создают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее Сергунина сообщила, что с 2018 года «Московская школа экспортера» провела более 700 занятий для предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.