12 мая 2023, 12:15
Сергей Собянин: в Троицком и Новомосковском округах строятся школы, детские сады и объекты здравоохранения
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве. По его словам, уже сейчас в Троицком и Новомосковском округах строятся школы, детские сады и объекты здравоохранения, написали «Дни.ру».
В поселении Рязановское в начала 2023 года заработал детский сад. Другие дошкольные учреждения открылись в поселении Сосенское и Мосрентген.
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«К сентябрю завершим строительство 7 школ и 5 детских садов, суммарно они дадут округам 4985 мест», — процитировало utro.ru слова мэра.
В текущем году власти планирую завершить строительство школ в поселениях Рязановское, Новофедоровское и Краснопахорское. Подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Щербинке в самое ближайшее время.
Сергей Собянин
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