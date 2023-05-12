Москва 12 мая 2023, 12:15 Сергей Собянин: в Троицком и Новомосковском округах строятся школы, детские сады и объекты здравоохранения

Читать 360tv в

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве. По его словам, уже сейчас в Троицком и Новомосковском округах строятся школы, детские сады и объекты здравоохранения, написали «Дни.ру».

В поселении Рязановское в начала 2023 года заработал детский сад. Другие дошкольные учреждения открылись в поселении Сосенское и Мосрентген.

Реклама

«К сентябрю завершим строительство 7 школ и 5 детских садов, суммарно они дадут округам 4985 мест», — процитировало utro.ru слова мэра.

В текущем году власти планирую завершить строительство школ в поселениях Рязановское, Новофедоровское и Краснопахорское. Подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Щербинке в самое ближайшее время.