Эксклюзив 19 декабря 2022, 23:02 Серьезное ДТП со скорой и Mercedes возле парка Горького сняли на видео Mercedes потерял переднюю часть после столкновения со скорой в центре Москвы

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Столкновение машины скорой помощи и Mercedes на Крымском валу привело к полной потере передней части иномарки. В распоряжении «360» оказались фото и видео с места аварии.

На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая легковушка стоит поперек дороги, перекрыв сразу две полосы около забора парка Горького. На место уже прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

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Также на месте столкновения находятся несколько машин скорой помощи. При столкновении пострадали оба водителя и фельдшер. Врачи прибыли на место для оказания помощи раненым в аварии.

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