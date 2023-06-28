Москва 28 июня 2023, 17:54 Сенатор рассказала о развитии сервисов для адаптации москвичей с ОВЗ Сенатор Святенко: развитие трудовых возможностей стало важной частью инклюзивной среды РИА «Новости»

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Столица развивает трудовые возможности для успешной адаптации инвалидов. Их будут обучать востребованным профессиям в образовательных учреждениях, сообщила агентству городских новостей «Москва» представитель МГД в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

Доступ не только к специальным программам благоустройства, но и бесплатному профобучению, которое сейчас запускается в Москве, расширяет карьерные возможности для человека с инвалидностью. Инна Святенко Сенатор

По ее словам, в образовательных организациях подготовят учебные программы по востребованным специальностям в сферах услуг, образования, ИТ, ЖКХ, транспорта и промышленности. Всем обучающимся город предоставит стипендию, а по окончании учебы поможет трудоустроиться.

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Она добавила, что подобной работой уже занимается городская служба занятости, которая создала проекты «Доступная работа» и, «Маршрут возможностей участников чемпионата „Абилимпикс“». Кроме того, каждый месяц служба организовывает встречи на площадках «Хочу работать», где на мини-ярмарках предлагают пройти собеседование в крупные московские компании.

Ранее восемь учеников из разных регионов принял Всероссийский центр для одаренных незрячих детей.