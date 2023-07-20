Москва 20 июля 2023, 17:03 Сенатор объяснила важность обеспечения равного доступа к образованию Святенко назвала равные возможности в получении образования частью инклюзивного общества Unsplash

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В Москве продолжают реализовывать равные возможности в получении образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Важность такой программы отметила в беседе с АГН «Москва» сенатор и представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

«Для человека с инвалидностью, особенностями развития, проблемами со здоровьем важно осознавать, что он имеет те же права, что и обычный человек, и возможность ими пользоваться в полной мере», — сказала она.

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Кроме этого, Святенко назвала снятие ненужных барьеров ключевой целью в работе над созданием инклюзивного общества. Она уточнила, что необходимо продолжать реализовывать эту задачу надо постоянно.

Сенатор также добавила, что в Москве действуют восемь реабилитационно-образовательных центров. Их выпускники показывают высокие результаты. Например, в этом году учреждения окончили 11 медалистов.

Необходимо предоставлять качественное образование всем детям, несмотря на особенности здоровья, район проживания или достаток семьи, заключила Святенко.

Ранее около 140 спортсменов с ОВЗ выступили на легкоатлетическом фестивале в Подольске.