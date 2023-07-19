Москва 19 июля 2023, 14:23 Семь основных метанавыков человека будущего раскроют на площадке Московского урбанфорума На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе расскажут о семи метанавыках человека будущего Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Гостином дворе, с 1 августа по 10 сентября, пройдет Московский урбанистический форум (МУФ). На образовательной площадке расскажут о том, какими навыками должен обладать человек будущего, как не бояться меняющихся тенденций и оставаться востребованным на рынке труда. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«Центральным объектом площадки станет интерактивное дерево, вокруг которого разместятся инсталляции с тестами-заданиями», — говорится в сообщении.

Реклама

В пресс-службе мэрии уточнили, что его корни и ствол символизируют фундаментальные навыки и знания. Каждое задание, установленное рядом с деревом, посвятят одному из семи метанавыков. Среди них: критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативность, адаптивность, креативность, цифровая и функциональная грамотность.

По результатам выполнения тестов посетители смогут в интерактивном формате детально познакомиться с каждым из навыков и узнать, какой стоит прокачать для самого себя.

Ранее на сайте мэра Москвы сообщили, что гостям МУФ предложат влиться в атмосферу города самыми неожиданными и креативными способами, а также попробовать себя в качестве сотрудника правительства столицы.