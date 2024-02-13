Москва 13 февраля 2024, 14:09 Семь мостов отремонтировали в Москве за год Бирюков: семь мостов капитально отремонтировали в Москве в 2023 году Freepik

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Семь мостовых сооружений капитально отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В прошлом году обновили такие знаковые объекты как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, Лизинский путепровод», — уточнил он.

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По словам заммэра, все мостовые сооружения проходят регулярные обследования, после которых решается вопрос о необходимости проводить капитальный или текущий ремонт.

За время работ движение на объектах полностью не перекрывали, ограничения вводили по полосам поочередно. Специалисты обновили основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, а также привели в порядок тротуары и лестничные сходы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти 800 улиц в столице благоустроят в формате «от дома до дома».