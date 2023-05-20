Москва 20 мая 2023, 10:19 Семь московских проектов КРТ реализуют правообладатели недвижимости Власти сообщили о реализации семи проектов КРТ в Москве правообладателями недвижимости Сайт мэра и правительства Москвы

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Образовательные, медицинские, спортивные и торговые объекты построят на заброшенных территориях в Москве по КРТ. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Бывшие промзоны и неэффективно используемые земли на западе, севере и северо-западе Москвы планируют застроить недвижимостью по проектам КРТ. На семи площадках возведут шесть образовательных объектов, два медучреждения, спорткомплекс, технопарк, деловой и торговый центры.

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В столице реализуется уже 30-й проект комплексного развития. Сейчас реорганизацией 13 площадок занимаются инвесторы, еще семь площадок застроят компании, владеющие земельными участками или сооружениями в заброшенных зонах. Всего собственники планируют построить 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилые здания, производства, деловые и соцобъекты. Благодаря этому появится около десяти тысяч рабочих мест.

«Объем инвестиций составит более 170 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит четыре миллиарда рублей», — уточнил Ефимов.

Правообладатели реорганизуют территории более чем в 55 гектаров в Войковском, Дмитровском, Тимирязевском районах, а также в Коптеве, Щукине, Кунцеве и Тропареве-Никулине.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, по семи проектам КРТ построят 1,3 миллиона «квадратов» жилья, в том числе по реновации, свыше 237 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, а также больше 52,5 тысячи производственных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что технопарк, офисы и магазины построят на участке бывшей промзоны в Восточном Дегунине.