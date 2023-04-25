Москва 25 апреля 2023, 13:02 Три автомобильных моста откроют в Москве до конца года Глава депстроя Москвы Загрутдинов: три автомобильных моста введут в 2023 году Pxhere

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До конца 2023 года в Москве планируют ввести в эксплуатацию три автомобильных моста. Они появятся в рамках Адресной инвестиционной программы города, отметил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Помимо моста через затон Новинки в этом году запланировано открытие движения транспорта через Сабуровский мост на участке Московского скоростного диаметра, а также сооружение через реку Пехорка для соединения северного участка МСД с автомобильной дорогой „Москва — Нижний Новгород — Казань“, — уточнил он.

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По словам Загрутдинова, мост через затон будет частью четырехполосной магистрали, которую сейчас формируют. Ее общая длина будет достигать более 11 километров. Новая магистраль пройдет вдоль несколько набережных Москвы-реки: Симоновской, Крутицкой и Марка Шагала, а также у Нагатинской поймы от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда.

Планируется, что все работы закончат до конца 2026 года.