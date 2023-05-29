Москва 29 мая 2023, 19:51 Сдвоенную «Ласточку» запустят между Нижним Новгородом и Москвой Сдвоенный состав «Ласточки» начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с июня РИА «Новости»

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Сдвоенную «Ласточку» запустят в ближайшие дни из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом сообщили на сайте информационного центра столичного правительства со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Десятивагонный поезд «Ласточка» Нижний Новгород — Москва начнет курсировать с июня.

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«Из Москвы состав отправится 2, 4, 9, 12, 16, 18, 23 и 25 июня, в 20:57, прибудет в Нижний Новгород на следующий день, в 01:07. Из Нижнего Новгорода „Ласточка“ отправится 3, 5, 10, 13, 17, 19, 24, 26 июня, в 04:55, и прибудет в Москву в те же сутки, в 09:06», — уточнили в ГЖД.

Время в пути составит чуть более четырех часов. Приобрести билеты можно в кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД», в разделе «Пассажирам», и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее дептранс Москвы предупредил пассажиров, что на Курском и Рижском направлениях D2 изменится расписание поездов 11 и 12 июня. Они будут курсировать иначе с 03:00 по 15:00.