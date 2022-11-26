Москва 26 ноября 2022, 17:08 Сбившего насмерть женщину на востоке Москвы подростка отправили в СИЗО Суд отправил в СИЗО устроившего смертельное ДТП 17-летнего москвича

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Устроивший смертельную аварию на востоке Москвы 17-летний подросток отправился в следственный изолятор на два месяца. Решение принял Преображенский суд Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Молодой человек без водительских прав в минувшую пятницу, 25 ноября, за рулем Toyota Corolla выехал на встречную полосу на улице Красноярской и сбил 22-летнюю женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

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По факту аварии следователи завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Юноше предъявили обвинение.

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Сам он объяснил, что выехал на встречную полосу, чтобы объехать автобус, а когда увидел пешехода, сделать маневр не успел.

Обвиняемый и его адвокат попросили суд избрать в виде пресечения домашний арест, но судья принял позицию прокурора и отправил обвиняемого под стражу.